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Армения и Азербайджан обсудили мирный договор

Главы МИД Армении и Азербайджана обменялись мнениями о мирном договоре в Женеве

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в Женеве, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями о мирном договоре между странами. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел (МИД) Армении.

«Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку», — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявляют в Ереване, стороны согласились в необходимости разблокировать транспортные маршруты в регионе, а также во внедрении «международных механизмов по контролю пограничной ситуации».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном необходимо разместить международных наблюдателей, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию в регионе. По мнению Пашиняна это может быть миссия Совета безопасности ООН или ОБСЕ.

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