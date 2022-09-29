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Армения призвала поставить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян призвал разместить международные миссии на границе с Азербайджаном

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном необходимо разместить международных наблюдателей, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию в регионе. Его слова передает ТАСС.

«Азербайджан постоянно прибегает к агрессивным действиям. Считаем, что решением может стать размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, будь то миссия Совета Безопасности ООН, ОБСЕ или любой другой международной организации», — утверждает он.

Ранее Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей. Премьер не назвал государства, которые не поставляют Армении закупленное ей вооружение.

Также он сообщил, что Азербайджан совершил попытку очередных атак на территорию республики, «это нападение на независимость, суверенитет и демократию».

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Кристина Есикова
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