Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на суверенитет Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан провел новые атаки, которые являются нападением на суверенитет и демократию республики. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«В результате новой атаки Азербайджана трое армянских солдат убиты сегодня на территории Армении. Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении. Азербайджанское вторжение должно быть осуждено и остановлено», — отметил он.
28 сентября пресс-служба Минобороны Армении заявила, что трое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана.
Обострение на границе Армении и Азербайджана началось поздним вечером 12 сентября. 14 сентября Пашинян заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями.