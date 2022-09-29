Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на суверенитет Армении

Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на суверенитет и демократию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан провел новые атаки, которые являются нападением на суверенитет и демократию республики. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В результате новой атаки Азербайджана трое армянских солдат убиты сегодня на территории Армении. Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении. Азербайджанское вторжение должно быть осуждено и остановлено», — отметил он.

28 сентября пресс-служба Минобороны Армении заявила, что трое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

Обострение на границе Армении и Азербайджана началось поздним вечером 12 сентября. 14 сентября Пашинян заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями.