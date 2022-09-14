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В Армении заявили о потере контроля над некоторыми территориями

Никол Пашинян: Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении

Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters

Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления на правительственном часе в парламенте республики, передает ТАСС.

По его словам, в ходе недавних боев на армяно-азербайджанской границе Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.

Ранее Пашинян заявлял, что делимитация границ Армении с Азербайджаном должна проходить по советским картам. «Если Азербайджан не признает границы Армении советских времен, то вопрос, признает ли Азербайджан границы с Ираном. Это вопросы, на которые нужен ответ», — подчеркнул премьер.

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Георгий Нестеров
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