В Армении заявили о потере контроля над некоторыми территориями

Никол Пашинян: Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении

Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления на правительственном часе в парламенте республики, передает ТАСС.

По его словам, в ходе недавних боев на армяно-азербайджанской границе Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.

Ранее Пашинян заявлял, что делимитация границ Армении с Азербайджаном должна проходить по советским картам. «Если Азербайджан не признает границы Армении советских времен, то вопрос, признает ли Азербайджан границы с Ираном. Это вопросы, на которые нужен ответ», — подчеркнул премьер.