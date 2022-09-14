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Пашинян назвал способ делимитации границ Армении и Азербайджана

Премьер Армении Пашинян призвал провести границы с Азербайджаном по советским картам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Делимитация границ с Азербайджаном должна проходить по советским картам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Мы думаем, что делимитация и демаркация границ с Азербайджаном должна быть проведена на основании советских карт. Если Азербайджан не признает границы Армении советских времен, то вопрос, признает ли Азербайджан границы с Ираном. Это вопросы, на которые нужен ответ», — сказал Пашинян.

Ранее Армения обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

Новое обострение конфликта двух стран произошло вечером 12 сентября. Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана.

Пашинян в среду сообщил, что в ходе обстрелов погибли 105 человек.

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Василий Мека
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