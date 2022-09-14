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Армения сообщила о гибели 105 человек в ходе конфликта с Азербайджаном

Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных после обстрелов на границе с Азербайджаном

Фото: Karen Mirzoyan / AP

105 человек погибли в ходе конфликта Армении и Азербайджана, сообщил армянский премьер Никол Пашинян. Его слова приводит РИА Новости.

«По состоянию на данный момент уточненное число погибших — 105 человек», — заявил он.

Ранее Министерство обороны Армении заявило о крайне обострившейся ситуации на границе с Азербайджаном. Сообщалось, что по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары.

13 сентября армянский премьер сообщал о гибели 49 человек после обстрелов на границе. Тогда Пашинян указал, что эта цифра не является окончательной.

Обострение ситуации на границе государств началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

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Алина Гончарова
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