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Армения заявила об обострившейся ситуации на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: обстановка на границе с Азербайджаном крайне обострилась
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Министерство обороны Армении заявило о крайне обострившейся ситуации на границе с Азербайджаном, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря армянского военного ведомства Арама Торосяна, Баку обстреливает участок границы от села Сотка до Гориса.

«Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13.00 (12.00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты», — заявил Торосян.

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Он также добавил, что азербайджанские вооруженные силы совершают попытки продвинуться вперед, армянские военные предпринимают меры, чтобы не допустить этого.

Ранее Баку обвинил Ереван в обстреле приграничных населенных пунктов. «Села Зейлик, Йеллиджа и Йухары Айрым в Кельбаджарском районе подвергаются обстрелу из гаубиц Д-30 и Д-20 с позиций вооруженных сил Республики Армения», — заявили в Минобороны Азербайджана.

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