Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах приграничных сел из гаубиц

Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в обстрелах приграничных сел из гаубиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Села Зейлик, Йеллиджа и Йухары Айрым в Кельбаджарском районе подвергаются обстрелу из гаубиц Д-30 и Д-20 с позиций вооруженных сил Республики Армения», — заявили в Минобороны.

12 сентября Ереван сообщил об обстрелах своих приграничных территорий со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Баку, в свою очередь, подчеркнул, что огонь являлся ответом на провокацию с армянской стороны. В результате перестрелки, по предварительным данным, погибли 49 военнослужащих Армении.