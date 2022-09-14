Пресс-секретарь Зайнетдинов: ОДКБ отправит миссию в Армению для оценки обстановки

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Его цитиует ТАСС.

«Было согласовано предложение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ», — рассказал Зайнетдинов по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он уточнил, что сопровождать генсека будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств-членов Организации.

Также, по словам Зайнетдинова, миссия подготовит доклад по ситуации в регионе и предложит варианты действий по деэскалации возникшей напряженности. Он будет представлен главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности, проведение которой планируется осенью в Ереване.

Об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе стало известно 12 сентября. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.