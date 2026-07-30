В России призвали ограничить наценку на товары одной категории

Депутат Миронов призвал ограничить наценку на товары первой необходимости до 15 процентов

В России призвали создать Государственный комитет по контролю за потребительским рынком — Госкомцен и ввести предельную торговую надбавку на товары первой необходимости в размере 15 процентов от закупочной цены. Соответствующий законопроект был внесен председателем партии «Справедливая Россия» («СР») Сергеем Мироновым на рассмотрение Госдумы. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«На потребительском рынке сложилась нездоровая ситуация. Сегодня магазины, торговые сети могут устанавливать любую торговую наценку, и зачастую она доходит до нескольких сотен процентов. Это больно бьет по благосостоянию наших граждан, и нужно прекращать с этой "вольницей"! "Справедливая Россия" предлагает законодательно запретить "обдираловку" и ограничить наценку на социально значимые товары пятнадцатью процентами от стоимости закупки», — сообщил Миронов.

Мы предлагаем создать единый федеральный орган для контроля за потребительским рынком и ценовой политикой. По типу советского Госкомцена, чтоб у него были жесткие полномочия для контроля за стоимостью товаров Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

По словам парламентария, новая структура должна отслеживать формирование цены по всей цепочке — от производителя до полки магазина, должна выявлять причины скачков цен, бороться с масштабными спекуляциями и избыточными посредническими наценками.

«За нарушение требований правил госрегулирования цен предлагаем ввести административную ответственность. Для должностных лиц — штраф от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических — от одного до десяти миллионов рублей», — заявил политик.

Отдельное положение законопроекта, по словам Миронова, касается введения моратория на индексацию тарифов естественных монополий в 2027 году.

«В предыдущие годы мы ни раз выступали с подобной инициативой. В Думе нас пока не поддержали, хотя все хорошо понимают, что рост цен во многом зависит от чрезмерного роста тарифов, — отметил лидер "СР". — Кроме этого, мы предлагаем установить предельный размер комиссионного вознаграждения при оплате социально значимых товаров электронными средствами платежа — не более 0,5 процента от суммы операции, и эту задачу надо тоже срочно решать».

Парламентарий заметил, что законопроект принципиально важен, и в следующем созыве Госдумы «Справедливая Россия» будет добиваться его принятия.

«Мы предлагаем ввести "ценовые коридоры", чтобы государство могло реагировать на резкие колебания стоимости товаров не только прямым запретом на повышение. Верхняя граница такого коридора защитит граждан от необоснованного роста цен. Нижняя граница будет применяться для предотвращения ситуаций, когда реализация товара ниже экономически обоснованного уровня создаст угрозу прекращения поставок, вытеснения производителей и последующего резкого роста стоимости товаров первой необходимости», — указал Миронов.

Также политик рассказал, что законопроект решает еще одну важную задачу — она связана с ограничением числа посредников в цепочке поставщиков.

«Ведь когда товар проходит через несколько посредников до поступления в торговую сеть, каждое последующее звено формирует дополнительную надбавку, увеличивает логистические и административные расходы, усложняет контроль и снижает прозрачность ценообразования. Так вот, мы предлагаем ограничить число посредников между производителем и конечным продавцом. Это решит проблему необоснованного удорожания, при этом законопроект не ограничивает работу сторонних фирм для переработки, хранения, фасовки, упаковки, сортировки и транспортировки товара», — заключил парламентарий.

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