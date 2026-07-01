Россиянам спрогнозировали рост зарплат

Доцент Балынин: Средняя зарплата россиян достигнет 115 тыс. рублей к июлю

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал рост средней заработной платы в России по итогам апреля — июня 2026 года до уровня 115–117 тысяч рублей.

По его оценке, во втором квартале 2025 года этот показатель составлял 100 023 рубля.

Как отметил эксперт, в первом квартале текущего года средняя зарплата достигла 106 979 рублей, что на 15,9% выше аналогичного периода прошлого года, на 32,8 процента — первого квартала 2024 года и на 60,2 процента — первого квартала 2023 года. Такой устойчивый рост, по его мнению, обусловлен рядом факторов.

В числе ключевых драйверов Балынин назвал опережающее инфляцию увеличение минимального размера оплаты труда: МРОТ вырос с 12 130 рублей в 2020 году до 27 093 рублей в 2026-м — это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году, и почти на восемь тысяч выше уровня 2024 года.

Кроме того, позитивное влияние оказывает сохраняющийся кадровый дефицит в ряде отраслей, который заставляет работодателей конкурировать за сотрудников, в том числе через повышение зарплатных предложений. Особый спрос, подчеркнул экономист, наблюдается на специалистов, владеющих несколькими компетенциями, позволяющими повышать производительность труда.