Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:53, 1 июля 2026Экономика

Россиянам спрогнозировали рост зарплат

Доцент Балынин: Средняя зарплата россиян достигнет 115 тыс. рублей к июлю
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал рост средней заработной платы в России по итогам апреля — июня 2026 года до уровня 115–117 тысяч рублей.

По его оценке, во втором квартале 2025 года этот показатель составлял 100 023 рубля.

Как отметил эксперт, в первом квартале текущего года средняя зарплата достигла 106 979 рублей, что на 15,9% выше аналогичного периода прошлого года, на 32,8 процента — первого квартала 2024 года и на 60,2 процента — первого квартала 2023 года. Такой устойчивый рост, по его мнению, обусловлен рядом факторов.

В числе ключевых драйверов Балынин назвал опережающее инфляцию увеличение минимального размера оплаты труда: МРОТ вырос с 12 130 рублей в 2020 году до 27 093 рублей в 2026-м — это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году, и почти на восемь тысяч выше уровня 2024 года.

Кроме того, позитивное влияние оказывает сохраняющийся кадровый дефицит в ряде отраслей, который заставляет работодателей конкурировать за сотрудников, в том числе через повышение зарплатных предложений. Особый спрос, подчеркнул экономист, наблюдается на специалистов, владеющих несколькими компетенциями, позволяющими повышать производительность труда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте поставил НАТО задачу перед возможными переговорами Москвы и Киева

    Страна БРИКС резко нарастила закупки золота из России

    В регионах на Урале ввели режим беспилотной опасности

    Жителей приграничного с Россией региона Украины принудили покинуть дома

    Жителей Нью-Йорка предупредили о чрезвычайной опасности

    Раскрыты планы руководства США возобновить войну с Ираном

    В России начали маркировать жвачку

    Вэнс назвал раздражающую тактику Ирана на переговорах с США

    Раскрыта зарплата «королевы марафонов» в колонии

    Любителям кофе указали на их главную ошибку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok