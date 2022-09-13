В Армении заявили о попытках наступления Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о напряженной ситуации на границе с Азербайджаном

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арам Торосян сообщил, что обстановка на некоторых участках границы с Азербайджаном остается крайне напряженной. Его слова передает РИА Новости.

«Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов противник продолжает попытки продвижения позиций, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк», — заявил он.

Торосян напомнил, что армянская сторона потеряла 49 человек, окончательное число погибших назовут после уточнения. Он отметил, что оборонное ведомство Армении следит за видеоматериалами в азербайджанских Telegram-каналах, которые связаны с армянскими военными.

Вечером 12 сентября началось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ереван заявил об обстрелах приграничных территорий страны военнослужащими Азербайджана. Армения обратилась за помощью к России, ООН и ОДКБ.

В Баку сообщили, что атака армянских военных объектов стала ответом на широкомасштабные провокации против азербайджанских Вооруженных сил.

С восьми утра по московскому времени Армения и Азербайджан договорились установить режим прекращения огня. Российский МИД призвал стороны неукоснительно его соблюдать и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.