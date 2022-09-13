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Россия обратилась к Армении и Азербайджану

МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

МИД России призвал Армению и Азербайджан неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров стран и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, сообщается на сайте ведомства.

«По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», — заявили в МИД.

Ведомство выразило крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.

Ранее министры обороны России и Армении договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации обстановки.

Обострение ситуации на границе началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана.

Баку же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Москва, Ереван и Баку подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

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Кристина Есикова
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