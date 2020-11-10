Опубликовано заявление Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении войны в Карабахе

Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Полный текст документа опубликовало агентство Sputnik Армения.

Согласно договору, с полуночи 10 ноября в регионе прекращаются бои. Кроме того, Армения до 20 ноября возвращает Азербайджану Агдамский район и территории Газахского района, находящие под контролем Еревана. Также до 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор шириной в пять километров. Он будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.

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Также стороны договорились об обмене военнопленными и телами погибших. Под контролем Пограничной службы России Армения обязуется восстановить экономические и транспортные связи в регионе. Кроме того, беженцы, покинувшие Карабах и близлежащие районы, будут возвращены домой под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Одновременно с выводом армянских войск из региона вдоль Лачинского коридора разместят российский миротворческий контингент, в состав которого войдут 1960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок их пребывания составит пять лет с возможностью дальнейшего продления.

10 ноября ночью Пашинян, Путин и Алиев договорились о прекращении войны в Карабахе, а Пашинян заявил, что принял болезненное для себя лично и для армянского народа, в целом, решение.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.