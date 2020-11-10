Недовольные прекращением войны армяне начали собираться в центре Еревана

Армяне начали собираться в центре Еревана у здания правительства республики, чтобы выразить свое недовольство решением премьер-министра Никола Пашиняна о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Участники акции протеста призывают граждан Армении присоединиться к ним. Они также обвиняют премьер-министра в предательстве интересов страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян назвал текст заявления «невероятно болезненным» лично для него и для всех армян.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.