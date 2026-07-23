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23:21, 22 июля 2026Мир

В Иране сделали предупреждение по Ормузскму проливу

Представитель КСИР Мохеби: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Handout via / Reuters

Иран заминировал южный маршрут Ормузского пролива. Такое предупреждение сделал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби, передает РИА Новости.

«Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», — сказал представитель КСИР.

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что инфраструктура ближневосточных стран не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность Ирана. Он указал, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждую атаку на судно в Ормузском проливе.

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