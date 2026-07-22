Умер шеф-повар и телеведущий Сырников. Чем он запомнился зрителям и какой вклад внес в развитие русской кухни?

Шеф-повар и ведущий «Монастырской кухни» Сырников умер в возрасте 60 лет от кровотечения

Известный шеф-повар и ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников умер в возрасте 60 лет.

Отошел ко Господу Максим Павлович Сырников. Великий русский кулинар, теоретик и практик. Историк русской кухни и защитник чести русской культуры Егор Холмогоров публицист

Как рассказал Холмогоров, Сырников некоторое время лежал в больнице, однако позднее покинул медучреждение. Причину смерти шеф-повара он не назвал.

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, комментируя смерть Сырникова, отметил, что шеф-повар излучал душевное тепло и умел увлекательно рассказывать о кулинарии, вкладывая в это искреннюю любовь к России.

Несколько лет назад Сырников пережил тяжелую автомобильную аварию, в результате которой получил компрессионный перелом позвоночника и другие серьезные травмы. Несмотря на это, ему удалось восстановиться и вернуться к любимому делу. 28 июля ему должен был исполниться 61 год.

Причиной смерти Сырникова стало внезапное кровотечение

В окружении телеведущего рассказали РИА Новости, что причиной смерти Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение.

Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался окружение Сырникова

Источник также отметил, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее. Другие подробности смерти Сырникова не приводятся.

Чем известен Сырников

Максим Сырников родился в 1965 году в Ленинграде, окончил Ленинградский институт культуры. Он был лауреатом Национальной премии гостеприимства, почетным членом клуба шеф-поваров Греции и Турции, автором книг о русской кухне.

Получив филологическое образование, Сырников посвятил себя кулинарии: работал рубщиком мяса, затем открыл пиццерию, где разрабатывал собственные рецепты. Позже стажировался у зарубежных мастеров, сотрудничал с кулинарными изданиями, работал шеф-поваром и бренд-шефом ресторанов русской кухни, а также создал сеть собственных заведений.

Почти 20 лет он изучал гастрономические традиции российских регионов, собирал старинные рецепты и занимался их восстановлением. В 2009 году выпустил книгу «Русская домашняя кухня», а в 2012-м основал фонд «Русская поварня». Кроме того, Сырников проводил мастер-классы, участвовал в гастрономических фестивалях и входил в рабочую группу по поддержке русской кухни при Минпромторге РФ.