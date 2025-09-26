«Он менял мир и людей вокруг себя». Тигран Кеосаян умер в 59 лет после почти года комы. Что о нем говорят друзья и коллеги?

Канделаки, Киселев и Шахназаров вспомнили ушедшего из жизни Тиграна Кеосаяна

В Москве на 60-м году жизни умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Почти год он провел в коме — в конце января он пережил клиническую смерть и больше не приходил в себя. Его жена и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в апреле рассказывала, что Кеосаян начал реагировать на внешние раздражители, однако уже в июне, по ее словам, состояние режиссера была таким, что врачи могли лишь обеспечивать ему уход. Многие друзья, коллеги и другие люди, которые были знакомы с Кеосаяном после смерти телеведущего рассказали, каким они его запомнили. «Лента.ру» собрала их воспоминания о режиссере.

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой потерей для кино

«Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики — он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую картину делал в моем объединении еще в советское время».

Кеосаян запомнился не только как режиссер, но и как телеведущий Фото: Usoev Gennady / Legion-Media

Генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин отметил, что внутри Кеосаяна всегда горел огонь

«Тигран для меня был человеком, внутри которого горел огонь, которым он делился, которым он зажигал людей рядом. Тех, кто несет идеи — их много, а тех, кто делится идеями, кто делится своим видением, кто может менять мир вокруг себя таким образом — их немного. Вот Тигран был как раз таким человеком».

Он менял мир вокруг себя, он менял людей, которые с ним соприкасались, и нам его будет не хватать, мне — точно Илья Бачурин генеральный директор «Москонцерта»

Министр культуры России Ольга Любимова оценила творчество Кеосаяна как яркое и многогранное

«Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории.

Тигран Эдмондович снял целый ряд картин, среди которых "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка". Его фильмы отличались особым авторским почерком.

Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны Ольга Любимова министр культуры России

Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Тиграна Эдмондовича. Светлая память!»

Телеведущий Андрей Норкин охарактеризовал Кесояна как очень теплого человека

«Тигран был не просто режиссер талантливый. Он для всех, кто работает на НТВ, был еще коллегой. А для тех, кто знал его лично, он был таким человеком безумной теплоты, энергетики, веселья. Он никогда, мне кажется, не унывал, я, по крайней мере, никогда не видел его даже просто грустным. Много было у него талантов. Будет ужасно его не хватать. Наши соболезнования [его супруге] Маргарите [Симоньян]».

Тиграну Кеосаяну было 59 лет. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки назвала Кеосаяна добрым человеком

«Прощай, Тигран. Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе "Пилот"… Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо».

Журналист Алексей Венедиктов (признан Минюстом России иноагентом) вспомнил об искренности Кеосаяна

«Умер Тигран Кеосаян. Последний раз мы с ним виделись и спорили кажется 22 февраля 2022 года, за пару дней до начала широкомасштабных военных действий. Понятно, что говорил он (верил и поддерживал), понятно, что говорил я (критиковал возможную эскалацию и не поддерживал)»

Его поддержка Владимира Путина была абсолютной и искренней, он яростно защищал и его, и его политику от моих критических и скептических замечаний. Не доспорили, увы… Алексей Венедиктов журналист

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Кеосаяна оптимистом

«Тигран — талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все».