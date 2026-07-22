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21:23, 22 июля 2026 (обновлено: 21:29, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Раскрыта причина смерти российского телеведущего Сырникова

РИА Новости: Причиной смерти телеведущего Сырникова стало внезапное кровотечение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников умер из-за внезапного внутреннего кровотечения. О причине его смерти сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение Сырникова.

«Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома», — рассказал собеседник агентства, добавив, что уже спустя две или три недели после этого телеведущий внезапно скончался. Он добавил, что дату и места прощания и похорон раскроют позднее.

О смерти Сырникова стало известно 22 июля. Телеведущему было 60 лет.

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