Раскрыта причина смерти российского телеведущего Сырникова

РИА Новости: Причиной смерти телеведущего Сырникова стало внезапное кровотечение

Ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников умер из-за внезапного внутреннего кровотечения. О причине его смерти сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение Сырникова.

«Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома», — рассказал собеседник агентства, добавив, что уже спустя две или три недели после этого телеведущий внезапно скончался. Он добавил, что дату и места прощания и похорон раскроют позднее.

О смерти Сырникова стало известно 22 июля. Телеведущему было 60 лет.