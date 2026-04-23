Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

Умер ведущий легендарной передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. По данным Первого канала, где много лет выходила эта программа, причиной смерти стала остановка сердца. Журналисту было 64 года.

Печальная новость, которая пришла незадолго до выпуска. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова Первый канал

Фото: Razhden Gamezardashvili / Russian Look / Globallookpress.com

Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова. Коллеги назвали его смерть невосполнимой утратой для коллектива телеканала.

Также председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев дал комментарий после смерти ведущего передачи «Человек и закон». Он заявил, что его коллега был творческим человеком, выдающимся журналистом и многолетним ведущим одной из самых рейтинговых программ Первого канала.

От имени Союза журналистов выражаю самые глубокие соболезнования коллегам и семье Владимир Соловьев председатель Союза журналистов России

О смерти ведущего программы «Человек и закон» высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российский дипломат назвала новость о смерти Пиманова внезапной.

Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память Мария Захарова официальный представитель МИД России

Министр обороны России Андрей Белоусов также передал родным ведущего слова соболезнования и поддержки. По его словам, вклад Пиманова в развитие российской журналистики заслуживает искреннего уважения.

Он был настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом Андрей Белоусов министр обороны России

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. После учебы в Московском университете имени М.В. Ломоносова он пошел работать на телевидение. Его карьера началась в 1986-м, когда он был видеоинженером, а позже начал вести разные передачи. В 1990-х он также был специальным корреспондентом ТК «ВИD».

Легендарная программа «Человек и закон» начала выходить на телевидении в 1970-м. Алексей Пиманов стал ее ведущим в 1997-м. За время его работы в программе вышло множество резонансных расследований, и именно его репортажи сотрясали всю Россию.

Алексей Пиманов и Екатерина Стриженова Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

В частности, «Человек и закон» освещал дело певца Игоря Талькова. Убийство известного артиста произошло в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» и стало одним из самых громких в истории российского шоу-бизнеса.

Вышел в свет и «Кальянный скандал» с российской сборной по футболу. В 2009-м программа показала записи, на которых спортсмены сидели с кальяном в ресторане, тогда как должны были готовиться к важному матчу со сборной Словении и соблюдать жесткий тренировочный режим.

Также резонансным стало расследование гибели подлодки «Курск». Катастрофа атомной подводной лодки произошла в 2000-м. «Человек и закон» активно освещал это событие, вызвав тем самым широкий общественный резонанс.

Было и относительно недавнее дело Алексея Кузнецова — экс-министра финансов Московской области. В 2019-м программа подготовила сюжет о чиновнике, который, по версии следствия, похитил из бюджета 14 миллиардов рублей и скрылся в Европе. После разоблачения Кузнецова задержали во Франции, экстрадировали в Россию и приговорили к 14 годам заключения.

Алексей Пиманов сделал многое для развития российской журналистики, снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов. Также с 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». В него сегодня входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда».