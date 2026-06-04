Дудаков счел голосование по новым санкциям против РФ признаком ослабления Трампа

Законопроект в поддержку Украины, представленный в Конгрессе весной 2025 года, хоть и устарел, но прошел процедурное голосование в Палате представителей. В этом американист Малек Дудаков увидел тренд на ослабление влияния президента США Дональда Трампа. Его мнение приводит газета «Взгляд».

Эксперт указал, что американские законодатели стали чаще бросать вызов администрации главы США. В качестве примера он привел принятую Палатой представителей резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну с Ираном, а также вынесенный Конгрессом на голосование законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России.

«Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление», — отметил политолог.

Зимой Трамп предрек свой скорый импичмент.