Трамп предрек свой скорый импичмент

Трамп признался, что ожидает попытку импичмента со стороны демократов

Президент США Дональд Трамп предрек скорую попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Они скажут: он поехал в Айову и несправедливо разговаривал с людьми, хотя ему нельзя этого делать, давайте объявим ему импичмент», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что такое развитие событий возможно в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс США в 2026 году.

Ранее Трампу сообщили о возможном импичменте в случае военного захвата Гренландии. «Администрация, похоже, в очередной раз продвигает серьезную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — говорится в публикации.

