00:42, 28 января 2026

Трамп предрек свой скорый импичмент

Трамп признался, что ожидает попытку импичмента со стороны демократов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп предрек скорую попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Они скажут: он поехал в Айову и несправедливо разговаривал с людьми, хотя ему нельзя этого делать, давайте объявим ему импичмент», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что такое развитие событий возможно в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс США в 2026 году.

Ранее Трампу сообщили о возможном импичменте в случае военного захвата Гренландии. «Администрация, похоже, в очередной раз продвигает серьезную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — говорится в публикации.

