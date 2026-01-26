Реклама

Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Reuters: Трампу грозит импичмент в случае военного захвата Гренландии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президенту США Дональду Трампу сообщили о возможном импичменте в случае военного захвата Гренландии. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что США не отказались от идеи военного захвата Арктики, несмотря на опасения отдельных членов Конгресса.

«Администрация, похоже, в очередной раз продвигает серьезную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — говорится в публикации.

По данным агентства, американского лидера предупредили, что представители Конгресса могут инициировать импичмент президента, если он захочет захватить Гренландию с помощью Вооруженных сил США. Однако уточняется, что военный захват Гренландии не рассматривался всерьез.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе переговоров с Трампом по вопросу Гренландии действовал по принципу подводной лодки. Суть принципа заключается в том, чтобы «оставаться под водой, не создавать волн и всплыть только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы что-то сделать».

