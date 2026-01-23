Генсека НАТО сравнили с подводной лодкой из-за переговоров с Трампом

FT: Генсек НАТО Рютте в переговорах с Трампом действовал как подводная лодка

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии действовал по принципу подводной лодки. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«[Рютте] лучше всех понимает принцип подводной лодки при общении с Трампом. Ты остаешься под водой, не создаешь волн и всплываешь только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы что-то сделать», — заявил FT европейский дипломат, работавший с Рютте.

Издание отмечает, что больше десятка друзей, коллег, а также бывших политических союзников и соперников генсека НАТО назвали его успех в переговорах с Трампом «типичным для Рютте». По словам собеседников газеты, его тактика заключалась в поиске компромисса с помощью личных связей и щедрой похвалы в адрес президента США, которая нередко граничила с лестью.

21 января Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии. Он назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к США.