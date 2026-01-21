Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии

Трамп: На встрече с Рютте была сформирована основа соглашения по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он назвал продуктивной встречу с европейским политиком. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил американский лидер. В связи с этим Вашингтон не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом глава Белого дома пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но, если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».