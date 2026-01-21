Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 21 января 2026Мир

Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии

Трамп: На встрече с Рютте была сформирована основа соглашения по Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он назвал продуктивной встречу с европейским политиком. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил американский лидер. В связи с этим Вашингтон не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом глава Белого дома пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но, если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о переговорах по судьбе замороженных активов России

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Раде возмутились целью нового министра обороны по убийству россиян

    Во время совещания Путина с правительством раздался звонок

    Трамп высказался о войне с НАТО из-за Гренландии

    Трамп объявил о важном решении по Гренландии

    Трамп назвал причину приглашения Путина в «Совет мира»

    Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии

    Путин назвал цену Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok