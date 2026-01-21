Трамп назвал важную фигуру в ситуации с Гренландией

Трамп назвал генсека НАТО Рютте важной фигурой в ситуации вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о важной роли генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ситуации вокруг Гренландии. Об этом он высказался во время общения с журналистами после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я буду обсуждать такое с вот этим человеком, [сидящим] прямо тут», — сказал американский лидер, имея в виду Рютте. По его словам, генсек является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании.

Ранее Рютте сообщил, что НАТО работает над гренландским вопросом за кулисами. Он отказался публично комментировать напряженность между США и их европейскими союзниками из-за требования Трампа взять остров под свой контроль