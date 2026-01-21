Рютте раскрыл подробности о работе НАТО над гренландским вопросом

Рютте: НАТО работает над гренландским вопросом за кулисами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не будет публично комментировать напряженность между США и их европейскими союзниками из-за требования американского лидера Дональда Трампа взять Гренландию под свой контроль. Об этом сообщает Reuters.

«Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но я не могу делать это публично», — сказал он.

По словам генсека Североатлантического альянса, Трамп и другие лидеры правы и НАТО должна сделать больше, чтобы защитить Арктику от российского и китайского влияния.

Ранее бывший глава НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Европы должны прекратить льстить Трампу в споре о принадлежности Гренландии. Он подчеркнул, что глава Белого дома уважает только силу и мощь, поэтому именно это Европа должна продемонстрировать.