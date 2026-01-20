Реклама

Бывший генсек НАТО выступил с призывом к ЕС из-за Трампа

Виктория Кондратьева
Фото: Jack Taylor / Reuters

Страны Европы должны прекратить льстить президенту США Дональду Трампу в споре о принадлежности Гренландии. Об этом заявил бывший глава НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Время лести прошло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Именно это Европа должна сейчас продемонстрировать», — сказал он.

По словам политика, на карту поставлено будущее Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что не критикует таких лидеров, как нынешний глава НАТО Марк Рютте, который щедро хвалил Трампа. Но он сказал, что Европе пора применить новый подход.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что прямые угрозы Вашингтона ради присоединения к США Гренландии навредят как американцам, так и европейцам. Она уточнила, что они не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее.

