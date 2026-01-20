Реклама

США предупредили о последствиях угроз ради присоединения Гренландии

Каллас: Угрозы ради присоединения Гренландии сделают и США, и Европу беднее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Прямые угрозы Вашингтона ради присоединения к США Гренландии навредят как американцам, так и европейцам. Об этом рассказала верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

По словам евродипломата, прямые угрозы «не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее».

«Евросоюз, без сомнений, остается на стороне Дании и Гренландии в защите их территориальной целостности и суверенитета», — подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины против ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии и пообещала, что ответ европейцев на подобные меры будет «непоколебимым, единым и соразмерным».

