15:33, 20 января 2026

Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

Фон дер Ляйен: Ответ ЕС на пошлины США будет непоколебимым, единым и соразмерным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПошлины США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины в отношении некоторых стран Европейского союза (ЕС) из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом она заявила на полях, передает Bloomberg.

«ЕС и Соединенные Штаты договорились о торговом соглашении в июле прошлого года. Как в политике, так и в бизнесе, сделка есть сделка. И когда друзья пожимают друг другу руки, это должно что-то значить», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что ответ ЕС на введение тарифов будет «непоколебимым, единым и соразмерным», не уточнив, в какой именно форме он последует.

Фон дер Ляйен отметила, что страны Северной Европы располагают достаточными возможностями для обеспечения стабильности и порядка в Арктике. Она также дала понять, что из-за напряженности вокруг Гренландии Евросоюз намерен усилить меры по обеспечению собственной безопасности.

17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Европейского союза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

