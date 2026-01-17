Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за Гренландии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза в качестве мер из-за ситуации вокруг Гренландии. Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

Ситуация затронет Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС. Кроме того, американский лидер грозится увеличить эти пошлины до 25 процентов с 1 июня.

Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии Дональд Трамп Президент США

Американское издание The Mail on Sunday сообщало, что глава Белого дома якобы уже приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. Начальники штабов выступили против, заявив, что это будет незаконно. Впрочем, политические ястребы во главе с лидером США и политическим советником Стивеном Миллером, по информации издания, весьма воодушевились успехом операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и хотят как можно скорее «взять остров».

В ответ на угрозы захвата Гренландии ряд европейских стран решили объединиться для проведения совместных учений в стране. Правительство Гренландии и Министерство обороны Дании объявили об усилении военного присутствия на территории острова и вокруг него в связи с «напряженностью в сфере безопасности».

Страны ЕС проведут экстренное заседание в связи с угрозами Трампа

18 января состоится экстренное заседание послов стран Евросоюза (ЕС). Вероятно, в ходе встречи будут подготовлены практические меры, которые затем вынесут на обсуждение на министерских заседаниях Совета ЕС.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС разрабатывает коллективный ответ на таможенные пошлины Трампа.

Нам необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не повышать тарифы. Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право Антониу Кошта Председатель Европейского совета

Одним из первых на угрозы американского лидера ввести пошлины из-за военных учений в Гренландии ответил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что это недопустимо и что страны ЕС «обеспечат уважение европейского суверенитета».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, предупредила, что пошлины могут негативно сказаться на трансатлантических отношениях. Она подчеркнула, что Европа останется единой и будет защищать свой суверенитет.

Заявление Трампа о пошлинах вызвало удивление в Дании, об этом рассказал глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал совершенно неправильной угрозу США о введении пошлин из-за ситуации в Гренландии. Он пообещал обратиться с этим вопросом напрямую к администрации Соединенных Штатов.

На новость о введении американской стороной пошлин против ряда европейских стран отреагировали и в России. Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев посоветовал ЕС не провоцировать Трампа.

Трамп вводит пошлины из-за опасной игры с отправкой военных в Гренландию. Европе не следует провоцировать своего папочку Кирилл Дмитриев Спецпредставитель президента России

Вторжение США в Гренландию станет концом для НАТО

Кирилл Дмитриев заявил, что факт введения пошлин против ряда стран ЕС — это коллапс трансатлантического союза.

Кроме того, если вторжение США в Гренландию все же случится, это станет концом для НАТО, такое мнение выразил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что глава Белого дома не понимает союзов и никогда не придавал важности альянсу.

С ним согласен политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у США есть три пути для контроля над Гренландией, однако вторжение де-факто будет означать распад Североатлантического альянса.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть альянс. Он предостерег от недооценки планов американской стороны по Гренландии и призвал отнестись к заявлениям Трампа всерьез.