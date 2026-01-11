Трамп приказал командирам спецназа составить план вторжения в Гренландию

The Mail on Sunday: Трамп приказал составить план вторжения в Гренландию

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп якобы уже приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. Об этом пишет американское издание The Mail on Sunday со ссылкой на собственные источники.

Однако начальники штабов выступили против, заявив, что это будет незаконно и не получит поддержки со стороны американского Конгресса.

Но, несмотря на это, политические «ястребы» с лидером США и политическим советником Стивеном Миллером, по информации издания, сильно воодушевились успехом операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и хотят как можно скорее захватить Гренландию.

Некоторые американские дипломаты также считают, что Трамп своими действиями хочет не только успеть «взять остров» до того, как Россия и Китай предпримут какие-либо действия, но и отвлечь избирателей США от состояния американской экономики перед промежуточными выборами в конце этого года.

Ранее Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране для того, чтобы защитить нефтяные доходы Венесуэлы для достижения целей внешней политики США.