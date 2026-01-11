Реклама

01:54, 11 января 2026

Трамп ввел режим ЧП в США

Белый дом: Трамп подписал указ о введении режима ЧП для защиты нефтяных доходов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране для того, чтобы защитить нефтяные доходы Венесуэлы, которые хранятся на счетах Министерства финансов Америки. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Благодаря введению режима ЧП доходы от нефти будут защищены от арестов и судебных разбирательств, что, по мнению Трампа, позволит сохранить средства для достижения целей внешней политики США.

«Приказ подтверждает, что эти средства являются суверенной собственностью Венесуэлы, находящейся на хранении в США для использования в государственных и дипломатических целях, и не подлежат частным искам», — говорится в одном из пунктов документа.

В Белом доме также отметили, что если данные средства будет разрешено использовать, то это напрямую поставит под угрозу достижение целей США, в том числе сдерживание притока нелегальных иммигрантов и потока незаконных наркотиков, из-за которых пострадали тысячи американских граждан.

«Защищая эти доходы от продажи нефти, президент Трамп способствует стабильности в Венесуэле и в то же время продвигает цели "Америка прежде всего"», — добавили в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что начал делать Венесуэлу снова богатой и безопасной.

