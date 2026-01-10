Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 10 января 2026Мир

Трамп сделал одно важное заявление по Венесуэле

Трамп: Люблю венесуэльский народ и снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что начал возвращать Венесуэле безопасность и богатство.

«Я люблю венесуэльский народ и уже снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной. Поздравляю и благодарю всех тех людей, которые делают это возможным!!!», — написал американский лидер.

До этого Дональд Трамп рассказал о том, что США очень хорошо ладят с народом Венесуэлы, положительные отношения также складываются у него и с новым руководством республики.

Однако временный президент Венесуэлы Делси Родригес ранее заявляла, о грубых нарушениях международного права Америкой и агрессии, упомянув этом контексте похищение президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В администрации Трампа обсудили возможный удар по Ирану

    Угрожавший стереть Москву министр обороны Бельгии признал неудобный факт

    Трамп сделал одно важное заявление по Венесуэле

    Украинские БПЛА атаковали многоэтажки в Воронеже

    Жена футболиста сборной Украины дала неожиданную оценку удару «Орешника» и оскандалилась

    НАБУ провело обыск у водителя Ермака

    Громкое и «опасное» заявление сделали в Германии об «Орешнике»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok