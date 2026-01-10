Трамп сделал одно важное заявление по Венесуэле

Трамп: Люблю венесуэльский народ и снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что начал возвращать Венесуэле безопасность и богатство.

«Я люблю венесуэльский народ и уже снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной. Поздравляю и благодарю всех тех людей, которые делают это возможным!!!», — написал американский лидер.

До этого Дональд Трамп рассказал о том, что США очень хорошо ладят с народом Венесуэлы, положительные отношения также складываются у него и с новым руководством республики.

Однако временный президент Венесуэлы Делси Родригес ранее заявляла, о грубых нарушениях международного права Америкой и агрессии, упомянув этом контексте похищение президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.