23:37, 9 января 2026

Трамп рассказал об «очень хороших» отношениях с народом Венесуэлы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты «очень хорошо» ладят с народом Венесуэлы. Он высказался об этом в ходе встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

«У нас складываются очень хорошие отношения с народом Венесуэлы, как с [простыми] людьми, так и с теми, кто управляет Венесуэлой», — заявил глава Соединенных Штатов.

Ранее Трамп сообщил, что США отказались от новой волны атак по Венесуэле, поскольку стороны договорились о будущем сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Соединенные Штаты будут активно участвовать в восстановлении и модернизации нефтегазовой инфраструктуры Венесуэлы. Ожидается, что крупнейшие американские компании инвестируют как минимум 100 миллиардов долларов в эти проекты.

