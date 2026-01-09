Трамп отказался от второй волны атак по Венесуэле

Трамп: США отказались от новой атаки по Венесуэле из-за будущего сотрудничества

США отказались от новой волны атак по Венесуэле, поскольку стороны договорились о будущем сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом написал президент страны Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social.

«Благодаря этому сотрудничеству я отменил ранее ожидавшуюся вторую волну атак [по Венесуэле], которая, похоже, теперь не понадобится», — указал он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты будут активно участвовать в восстановлении и модернизации нефтегазовой инфраструктуры Венесуэлы. Ожидается, что крупнейшие американские компании инвестируют как минимум 100 миллиардов долларов в данные проекты.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс назвал действия Трампа в отношении Венесуэлы «старомодным империализмом». Он сравнил политику нынешней администрации с колониальными практиками Великобритании, Испании и Португалии в прошлые столетия.