02:16, 10 января 2026

Новая глава Венесуэлы заявила об агрессии после слов Трампа о сотрудничестве

Родригес: Венесуэла подверглась преступной агрессии из-за атаки США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что провела переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Испании в связи с агрессией, которая была совершена в отношении Боливарианской Республики. Свое обращение политик разместила в Telegram-канале.

«Я провела переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро и председателем правительства Испании Педро Санчесом в контексте тяжелой преступной, незаконной и нелегитимной агрессии, совершенной против Венесуэлы», — отметила Родригес.

По ее словам, она подробно проинформировала политиков о прошедших вооруженных атаках, совершенных Соединенными Штатами. В результате ударов погибли более 100 гражданских лиц и военнослужащих, указала политик. Родригес заявила о грубых нарушениях международного права, упомянув этом контексте похищение президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Исполняющая обязанности венесуэльского президента поблагодарила лидеров за поддержку, которую они оказали Каракасу в данной ситуации. В частности, Бразилия на днях отправила в Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи, включая медикаменты и материалы для диализа, восполнения запасов, утраченных после атаки США по объектам снабжения.

5 января стало известно, что Делси Родригес принесла присягу в качестве временного лидера Боливарианской Республики.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты «очень хорошо» ладят с народом Венесуэлы. По его словам, у его администрации также положительно складываются отношения с новым руководством республики.

