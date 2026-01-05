Реклама

Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного лидера Боливарианской Республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал спикер парламента Хорхе Родригес. Он также поздравил Родригес с назначением.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с Родригес может произойти ситуация хуже, чем с задержанным главой Николасом Мадуро.

