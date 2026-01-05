Трамп начал угрожать новой главе Венесуэлы

Трамп: С новой главой Венесуэлы может произойти ситуация хуже, чем с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может произойти ситуация хуже, чем с задержанным главой Николасом Мадуро. Его слова приводит The Atlantic.

«Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену», — отметил американский глава.

Ранее Трамп подчеркнул, что США на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.