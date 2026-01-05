Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 5 января 2026Мир

Трамп начал угрожать новой главе Венесуэлы

Трамп: С новой главой Венесуэлы может произойти ситуация хуже, чем с Мадуро
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может произойти ситуация хуже, чем с задержанным главой Николасом Мадуро. Его слова приводит The Atlantic.

«Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену», — отметил американский глава.

Ранее Трамп подчеркнул, что США на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не верю». Трамп усомнился в атаке ВСУ на резиденцию Путина. Почему президент США изменил позицию?

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В США резко осадили Европу после очередного заявления Каллас

    Китай отреагировал на удары США по Венесуэле

    Работу дрона с системой «Глаз/Гроза» сняли на видео

    Появились подробности ночных ударов ВС России по Украине

    БПЛА «Герань» с ракетой ПЗРК «Игла» показали на видео

    Трамп начал угрожать новой главе Венесуэлы

    На Западе заявили о тупике для Зеленского из-за похищения Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok