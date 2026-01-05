Трамп расставил приоритеты в вопросе Венесуэлы

Трамп: США думают о нефтяной инфраструктуре Венесуэлы, а не о выборах

США на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает BBC.

Глава Белого дома уточнил, что Штаты начнут приносить стране прибыль.

Однако эксперты, по данным телеканала, предупредили о серьезных проблемах с планом Трампа, заявив, что он обойдется в миллиарды долларов и потребует до десяти лет для существенного увеличения добычи нефти.

Ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин высказалась об абсурдности действий президента Трампа в отношении Венесуэлы. По ее мнению, следующий очевидный вывод заключается в том, что смещение Мадуро — это явный шаг к установлению контроля над поставками венесуэльской нефти.