04:01, 5 января 2026

Трамп расставил приоритеты в вопросе Венесуэлы

Трамп: США думают о нефтяной инфраструктуре Венесуэлы, а не о выборах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nicole Combea — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

США на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает BBC.

Глава Белого дома уточнил, что Штаты начнут приносить стране прибыль.

Однако эксперты, по данным телеканала, предупредили о серьезных проблемах с планом Трампа, заявив, что он обойдется в миллиарды долларов и потребует до десяти лет для существенного увеличения добычи нефти.

Ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин высказалась об абсурдности действий президента Трампа в отношении Венесуэлы. По ее мнению, следующий очевидный вывод заключается в том, что смещение Мадуро — это явный шаг к установлению контроля над поставками венесуэльской нефти.

