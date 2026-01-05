В Конгрессе США резко раскритиковали Трампа за нападение на Венесуэлу

Конгрессвумен Грин назвала действия Трампа в отношении Венесуэлы абсурдными

Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин высказалась об абсурдности действий президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Ее словам приводит NBC News.

«Если военные действия США и смена режима в Венесуэле действительно были направлены на спасение жизней американцев от смертельно опасных наркотиков, то почему администрация Трампа не приняла мер против мексиканских картелей?», — отметила она.

Политик задалась вопросом: если преследование наркотеррористов «является приоритетной задачей», то почему американский лидер помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, осужденного и приговоренного к 45 годам тюрьмы за контрабанду сотен тонн кокаина в Америку?

«По иронии судьбы, кокаин — это тот же самый наркотик, который Венесуэла в основном ввозит в США», — подчеркнула она.

По ее мнению, следующий очевидный вывод заключается в том, что смещение Мадуро — это явный шаг к установлению контроля над поставками венесуэльской нефти, «что обеспечит стабильность в случае следующей очевидной войны за смену режима в Иране».

«И, конечно же, почему Америке допустимо вторгаться в страну, бомбить и арестовывать иностранного лидера, а Россия считается злом за вторжение на Украину, а Китай — злом за агрессию против Тайваня? Это допустимо только если мы сами так поступаем?», — заключила конгрессвумен.

