Неудачный пуск «Иглы» Венесуэлы по американским вертолетам попал на видео

Неудачный пуск переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» Венесуэлы по американским вертолетам попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Инцидент произошел во время боя у базы Форт Тиуна (Фуэрте-Тиуна) в ходе операции Absolute Resolve.

Ранее президент Сербии Александр Вучич связал похищение главы Венесуэлы с господством «права сильного» в политике.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.