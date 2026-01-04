Реклама

23:33, 4 января 2026

Вучич сделал резонансное заявление о похищении Мадуро

Вучич связал похищение Мадуро с господством «права сильного» в политике
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич связал похищение главы Венесуэлы Мадуро с господством «права сильного» в политике. Об этом пишет Vijesti.

«После действий США в Венесуэле стало ясно, что международная правовая система и устав ООН не функционируют», — подчеркнул он.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

Позже стало известно, что жители Соединенных Штатов разделились в оценках вторжения американской армии в Венесуэлу.

