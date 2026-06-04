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13:15, 4 июня 2026Мир

В России назвали два способа остановить войну в Иране

Американист Дробницкий: Войну в Иране может остановить импичмент Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Американист Дмитрий Дробницкий назвал два способа остановить войну в Иране. В беседе с «Ридусом» он указал, что конфликт может прекратиться по воле президента США Дональда Трампа или после его импичмента.

Ранее Палата представителей США приняла резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну с Ираном без одобрения конгресса. По словам эксперта, теперь есть шанс, что ее примут в сенате. Однако дальше будет серая зона, уверен Дробницкий.

«Трамп как командующий Вооруженными силами может продолжить войну, если усмотрит опасность для США от Ирана. Американский лидер может сослаться на отсутствие регулярных боевых действий и ведущиеся переговоры, хотя с точки зрения законов США блокада портов является актом войны», — объяснил американист, добавив, что для прекращения боевых действий может понадобиться отставка Трампа. Хотя импичмент эксперт счел радикальным и почти невозможным шагом.

Ранее источники CNN назвали главный камень преткновения в переговорах США и Ирана. Таковым является денежная компенсация.

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