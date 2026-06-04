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10:56, 4 июня 2026Мир

Назван главный камень преткновения в переговорах США и Ирана

CNN: Денежная компенсация является главным камнем преткновения в переговорах США и Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Денежная компенсация является одним из главных камней преткновения в переговорах США и Ирана. Об этом передает CNN со ссылкой на источники.

Иран сообщил посредникам, что хочет получить финансовую компенсацию сразу после согласования первоначального меморандума о взаимопонимании. Однако чиновники администрации президента США Дональда Трампа обеспокоены тем, что передача средств на столь раннем этапе может уменьшить экономические потери, которые США нанесли Ирану в ходе военных действий.

Трамп ясно дал понять своим советникам, что хочет, чтобы соглашение с Ираном не было истолковано как «передача пачек денег». Именно эту фразу глава Белого дома использовал, критикуя решение бывшего президента США Барака Обамы выплатить Ирану финансовую компенсацию в 2015 году.

«Президент заявил своим советникам, что не подпишет ни одного соглашения, в рамках которого США напрямую предоставляют Ирану деньги, учитывая сравнения с соглашением Обамы», — говорится в материале.

Кроме того, Белый дом настаивает на том, что Иран не получит никаких денег, пока не откажется от своих запасов высокообогащенного урана, используя фразу «нет пыли — нет долларов».

Ранее стало известно, что Иран поставил США ультиматум, заявив, что не намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта без разблокировки замороженных активов.

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