Иран поставил ультиматум США

Fars: Иран не намерен продолжать переговоры с США без разблокировки активов

Иран не намерен продолжать переговоры с США по урегулированию конфликта без разблокировки ранее замороженных активов. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.

«Никакие переговоры невозможны без перевода замороженных иранских средств», — сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что данный спор между сторонами в данный момент решается при посредничестве Катара.

Ранее сообщалось, что Тегеран рассчитывает на разморозку около 24 миллиардов долларов своих активов в рамках возможного соглашения с Вашингтоном. По данным Tasnim, в проекте меморандума о взаимопонимании, который может стать частью мирной сделки между сторонами, предусмотрена поэтапная разблокировка средств: половина суммы может быть доступна сразу после подписания документа, оставшаяся часть — в течение последующих 60 дней.

