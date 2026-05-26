Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 26 мая 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали заявление МИД о системных ударах по Киеву

Песков: Заявление МИД о системных ударах по Киеву являются исчерпывающими
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заявления Министерства иностранных дел (МИД) России о переходе к нанесению системных ударов по военной промышленности в Киеве являются исчерпывающими. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Системность — это не периодичность. Это не равняется — периодичность и системность. Собственно, в заявлении МИД все исчерпывающе было сказано», — прокомментировал он.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Позднее Европейский союз (ЕС) заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Антидроновую «Цитадель» с пушкой показали в Подмосковье

    В России отреагировали на внесение сотрудников атакованного колледжа в базу «Миротворца»

    Названы заменяющие фитнес дела на даче

    В московском ресторане ввели налог на дождь

    Зеленский и Тихановская обсудили дружбу Украины и Белоруссии

    Лантратова сообщила об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске во время спасения людей

    Названа криминальная версия пропажи Усольцевых

    Союзник США столкнулся с рекордным подорожанием бензина

    Осужденный за взяточничество экс-вице-губернатор Краснодарского края ушел на СВО и пропал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok