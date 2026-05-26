В Кремле прокомментировали заявление МИД о системных ударах по Киеву

Заявления Министерства иностранных дел (МИД) России о переходе к нанесению системных ударов по военной промышленности в Киеве являются исчерпывающими. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Системность — это не периодичность. Это не равняется — периодичность и системность. Собственно, в заявлении МИД все исчерпывающе было сказано», — прокомментировал он.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Позднее Европейский союз (ЕС) заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева.