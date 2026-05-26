Тренер Верхувена заявил о признании судьей ошибки в бою с Усиком

Тренер боксера Верхувена заявил, что судья признал ошибку в бою с Усиком

Тренер нидерландца Рико Верхувена Питер Фьюри заявил, что в личном разговоре судья поединка за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) с украинцем Александром Усиком признал допущенную ошибку. Об этом специалист сообщил в интервью, опубликованном на YouTube-канале iFL TV.

«Я сказал судье, что он совершил ошибку. И он ответил мне кое-что очень важное. Он сказал: "Питер, я не слышал гонг"» — поделился подробностями тренер. Он подчеркнул, что и сам не слышал гонг.

24 мая Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив голландца Рико Верхувена в 11-м раунде. Усик сперва отправил в нокдаун Верхувена, после чего бой продолжили. Украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.

Позднее Верхувен подал официальный протест на остановку поединка с Усиком. По его мнению, судьи либо должны признать бой несостоявшимся, либо отдать победу ему.