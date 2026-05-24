Проигравший украинцу Усику боксер подал официальный протест

Проигравший украинцу Усику боксер Верхувен подал официальный протест

Нидерландский боксер Рико Верхувен сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что подал официальный протест на остановку титульного поединка с украинцем Александром Усиком.

Он отметил, что это произошло по дороге в аэропорт. «Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно», — заявил спортсмен.

Ранее Верхувен заявлял о планах подать протест. По его мнению, судьи либо должны признать бой несостоявшимся, либо отдать победу ему.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 24 мая. В 11-м раунде Усик сперва отправил в нокдаун Верхувена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.