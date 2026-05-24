Проигравший украинцу Усику боксер подаст апелляцию на решение судей

09:25, 24 мая 2026

Проигравший украинцу Усику боксер Верхувен подаст апелляцию на решение судей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Рико Верхувен . Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Нидерландский боксер Рико Верхувен заявил о намерении подать апелляцию на остановку поединка против украинца Александра Усика за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Об этом сообщается в аккаунте Boxing News в соцсети X.

По словам спортсмена, рефери остановил бой после гонга. «Когда он подошел, я не был в ауте или что-то в этом роде. Я смотрел на рефери и думал: "Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили". Конечно, ошибки случаются, но рефери должен признать ее», — заявил голландец.

Боксер также предположил, как может развиваться ситуация в случае успешной апелляции. По мнению Верхувена, бой должны либо признать несостоявшимся, либо отдать победу ему, так как он лидировал в судейских записках на момент остановки боя.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 24 мая. В 11-м раунде Усик сперва отправил в нокдаун Верховена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.

